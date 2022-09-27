Французский политолог: Меняем учебники географии. После референдума Франция – вторая по площади в Европе

27.09.2022  01:24 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Украина, Франция
Новости Украины

После ухода Херсонской, Запорожской областей и ЛДНР вторым по величине государством в Европе после России уже не сможет числиться Украина – второе место по площади среди европейских стран займёт Франция.

Об этом в эфире Youtube-канала «PolitWera» заявила французский политолог Карин Беше-Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я обрадую вас, что в ближайшие дни или даже до конца месяца Франция станет вторым по размеру своей территории государством в Европе. Была на втором месте Украина», – сказала модератор канала.

«Да, наверное, уже надо будет пересчитать. И менять учебники географии в школах», – согласилась французский политолог.

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