Германия устраивает провокационные манёвры против российско-белорусских учений «Запад-2025»

Учения «Квадрига-2025» пересекутся с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» и будут направлены на «сдерживание РФ».

Об этом на брифинге в Берлине заявил генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Угроза неизменна – как гибридная, так и обычная. Путин смотрит на нас, его планы выходят за рамки Украины. Как вооруженные силы – мы должны быть готовы к этому.

Сдерживание остается нашим лучшим сценарием, именно для этого мы демонстрируем нашу эффективность как Альянса и как Бундесвера, как внутри, так и снаружи. И все это происходит на конкретном фоне.

Чуть менее чем через две недели российские крупномасштабные учения «Запад» начнутся с главного Белорусского театра военных действий, прямо на границе с Литвой, прямо на границе с НАТО. Несколько тренировочных секций «Квадриги» неизбежно пересекутся с учениями «Запад».

Я хотел бы еще раз подчеркнуть здесь, что мы хотим сдерживания, мы не хотим эскалации, мы практикуем исключительно оборону, повышаем осведомленность», – вещал Бройер.