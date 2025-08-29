Германские врачи тренируются на недобитых ВСУшниках работать с боевыми травмами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфликт на Украине учит немецких врачей работать с ранеными в боевых действиях. Ранее у них не было такой практики, которую не получить в обычных медицинских вузах и больницах.

Об этом в эфире видеоблога Бундесвера заявил эксперт по безопасности, бывший сотрудник МИД ФРГ Маркус Вольке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

