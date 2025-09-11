Грузия накануне выборов: На сцену возвращаются снайперы и «онижедети»
4 октября в Грузии намечены муниципальные выборы. Запад, недовольный отказом Тбилиси открывать второй фронт против России на Кавказе, по-прежнему рассчитывает раскачать ситуацию. Начались первые провокации – беспорядки, устроенные оппозицией у предвыборного штаба действующего мэра столицы от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе. По данным местных властей, к этой акции оказался причастен и посол Германии.
Ситуацию для «ПолитНавигатора» прокомментировал генсек партии «Солидарность во имя мира» Темур Пипия. Политик уверен: саакашисты специально пришли к штабу, провоцируя жёсткие действия полиции для картинки, которая теперь используется прозападной пропагандой.
«Оппозиция потеряла лицо, она не пользуется авторитетом среди населения. А теперь у них есть, о чём говорить – якобы правящая партия вышла за рамки Конституции. То есть, они довольно эффективно используют этот случай для консолидации своих избирателей.
Конкретно я не могу сказать, что в акции, которая была разогнана, участвовал посол ФРГ, но в общем представители стран ЕС, в том числе и Германии, влияют на политические процессы в Грузии, они открыто поддерживают прозападную оппозицию. В последние годы они часто принимали участие в акциях оппозиции и, помимо моральной поддержки, оказывают еще и финансовую, наверняка будут оказывать и дальше.
На фоне социального кризиса в стране всё может произойти. Может произойти провокация с летальным исходом, могут быть попытки дестабилизации не только в столице, но и в регионах, чтобы аргументировать главную свою пропагандистскую составляющую – представить «Грузинскую мечту» в качестве антинародной и нелегитимной силы. Это даст им новый стимул для мобилизации своих сторонников с целью вызвать беспорядки в стране. И подобный сценарий вполне реален сразу после даты местных выборов.
Раз такая угроза реванша есть, призываю организаторов избирательной кампании со стороны «Грузинской мечты» действовать умно, ответственно. Страна входит в опасный период, когда все шаги власти должны быть хладнокровными. Тем более, что оппозиция проигрывает не только выборы, но и политическое противостояние».
Руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе также допускает «непредвиденные события»:
«Опасность есть, как и то, что будут непредвиденные события во время и после муниципальных выборов 4 октября. Оппозицией готовится большое шествие и даже анонсированная «революция». Но это всё может привести к чему-то реальному, если только будет серьезное давление со стороны Запада, и дело дойдёт до объявления санкций в отношении высокопоставленных лиц нынешнего грузинского правительства, парламента, судебной системы и правоохранительных органов. Это могут быть и не персональные санкции, а меры, предпринятые в отношении некоторых финансовых институтов Грузии. Но это в меньшей степени ожидаемо.
Если Вашингтон примет такой акт – да, он может вызвать серьёзную эрозию и даже распад власти, потому что в «Грузинской мечте» идёт внутренняя борьба. Это сейчас вышло наружу, все знают, что команда бывшего премьера Гарибашвили и команда нынешнего премьера Кобахидзе ведут закулисную схватку. Иванишвили, конечно, как-то влияет на ситуацию, но его возможности с каждым днём становятся более ограниченными.
Это представляет большую опасность, чем выступления отдельно взятой оппозиции. Хотя, если им удастся вывести на улицы много людей, то тогда есть вероятность, что события будут развиваться по худшему сценарию. Ну а если санкции и отмена со стороны ЕС безвизового режима никак не повлияют на общественность, то можно будет говорить, что этот этап преодолён для власти».
