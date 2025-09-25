Иноагент Белковский осадил иноагента Киселева, обрадованного риторикой Трампа
Позиция президента США Дональда Трампа в отношении украинской войны, несмотря на последние антироссийские выпады, не изменилась.
Об этом в эфире бежавшего из России и признанного иноагентом либерального журналиста Евгения Киселева заявил такой же иноагент-либерал, политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Киселев, едва не захлебываясь от восторга, заметил, что Трамп впервые столь открыто обозначил свою антироссийскую позицию. На что последовало возражение Белковского.
«Я не стал бы переоценивать изменения позиции президента Трампа. Мне кажется, его не произошло. Происходит изменение только риторической упаковки его позиции. И то не кардинально. Фактически, в переводе с Трампова на другие языки, он сказал следующее. Если внимательно проанализировать его текст, он фактически продолжает дистанцироваться от украинской войны», – сказал либерал.
Он обратил внимание, что Трамп говорит о НАТО, в котором США продолжают находиться, в третьем лице, показывая, что «НАТО – это что-то уже совершенно отдельное от США»
«И Трамп фактически сказал следующее. Если у Европы и Украины очень много сил, ресурсов, в том числе и ключевого ресурса – терпения, а значит и времени, то Украина со временем, наверное, может выйти на границы-91, и США совершенно не будут этому мешать, но и не будут они помогать. Он вместе с тем отметил, что да, война, которая длится 3,5 года не свидетельствует о гигантских успехах РФ, а ее экономика уязвима.
Но это очевидные вещи, которые, в общем, не то что являются открытием 47-го, а прежде 45-го американского президента. То, что он назвал Россию бумажным тигром, это опять же риторические упражнения, которые были призваны разрядить несколько подозрений в, так сказать, неких коммуникациях с Кремлём, которые у Трампа, безусловно, есть», – резюмировал Белковский.
