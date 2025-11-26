Иноагент Каспаров: НАТО – это дохлый динозавр
НАТО как военно-политическая структура Запада вступила в полное противоречие с требованиями времени.
Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«НАТО в его сегодняшнем виде – это динозавр, который давно умер. Тела уже нет, но мозг ещё команду не получил.
5 статья, на которую все ссылаются, это гарантия того, что нападение на одну страну является нападением на весь блок, соответственно, будет реакция…
СССР знал: напасть на Западную Германию – это напасть на Америку. Если возникают сомнения в том, что эта статья работает стопроцентно, – её больше нет. А на сегодняшний день это всем очевидно.
Нет, может, конечно, будет реакция. Но я задал прямой вопрос: «В Латвии стоит интернациональная бригада, во главе её стоит Канада. Если путинские войска переходят границу в провокационном таком виде, есть команда стрелять или нет?». Многозначительная пауза.
За кулисами разговоры с военными – говорят, ну, это сложный вопрос. Как только возникает неопределённость – всё, этой статьи больше нет. Более того, мне это понятно, но и Путин это знает!», – рвал на себе волосы Каспаров.
«Здесь просто структура вступила в противоречия с требованием времени. Я говорил сто раз, после 1991 года требовались перемены, требовалось создание новой структуры, которая могла бы соответствовать международным реалиям, ничего не было сделано. Вместо этого есть ООН – а это тоже бумажка, в принципе», – негодовал иноагент.
