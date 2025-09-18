«Иного способа нет»: Россию толкают к повторению 1939 года
Россию вынуждают повторить освободительный поход Красной армии, результатом которого стало вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я еще помню, когда праздновался этот день в Советской Украине – 17 сентября. Сейчас о нем просто забыли. Хотя это важнейшие события, которые говорят нам о следующем: никто не может обеспечить единство украинского народа и всех остальных, в первую очередь России», – сказал Уралов.
Он подчеркнул, что под внешним управлением территория Западной Украины находилась порядка 50о лет, а подрывная война против России начиналась еще с униатства.
«И решен вопрос только в 39-м году радикальными методами. А сейчас Россию подталкивают к такому же сценарию. Если Украина побеждает, пока она вся не захвачена, то никакого способа, кроме как идти по стопам наших предков, как они сделали 17 сентября 1939-го, у нас нет», – убежден Уралов.
