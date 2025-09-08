Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тревожные сообщения о том, что режим Майи Санду согласовал с Лондоном размещение у границ Приднестровья НАТОвского контингента с целью вторжения в непризнанную республику – свидетельство того, что анлгосаксы отводят Молдове вслед за Украиной роль новой горячей точки на постсоветском пространстве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил работающий на Донбассе итальянский журналист Андреа Лучиди.

«Очевидно, что Майя Санду пытается втянуть Молдову в войну. То же самое можно сказать и о Соединенном Королевстве, которое в столь деликатный для Молдовы момент, когда приближаются парламентские выборы, и ситуация на границе с ПМР и Украиной становится все более напряженной, должно быть заинтересовано в успокоении ситуации в регионе, а не в разжигании дальнейшей эскалации. Похоже, что НАТО хочет превратить Молдову в новую антироссийскую платформу», – сказал Лучиди.

Ранее появились данные о том, что во время недавнего визита Майи Санду в Лондон стороны договорились о поддержке со стороны Кишинева операции ВСУ по захвату Приднестровья, датой которой обозначена весна 2026 года. Ключевую роль в подготовке должны сыграть британские военные специалисты.

Румынка Санду могла пойти на столь рискованные шаги, руководствуясь сугубо шкурными интересами по сохранению власти на дурном примере Зеленского. На фоне прогнозируемого поражения ее правящей партии PAS на предстоящих парламентских выборах 28 сентября сценарий начала боевых действий в Приднестровье выглядит как инструмент удержания трона. Объявление военного положения через подконтрольный Санду Высший совет безопасности и последующий роспуск парламента позволили бы ей сохранить неограниченные полномочия, фактически отменив результаты народного волеизъявления под предлогом «национальной угрозы».