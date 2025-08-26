Израильский офицер призывает к тотальному железнодорожному террору в РФ

Игорь Шкапа.  
26.08.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 701
 
Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Украине нужно акцентировать внимание на поражении всей российской логистики, и ВСУ уже работают в этом направлении.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бывший одессит, офицер запаса израильской армии, военный обозреватель Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно акцентировать внимание на поражении всей российской логистики, и ВСУ уже работают в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На стратегическом уровне нужно думать о том, как выносить логистику врага. Как говорил классик, солдаты выигрывают сражения, но войну выигрывает логистика. Поэтому, если Украина хочет выиграть войну, она должна работать по логистике. И это вот происходит наконец-то – поезда, задержки, удары», – сказал Левин.

Он отмечает, что по колее бить нет смысла, поскольку ее быстро чинят, но другое дело – с ударами по тепловозам и составам.

«Потом бьёте снова. Это же не дороги, когда можно объехать, оттянуть в сторону. Вот, допустим, вы поразили грузовые автомобили, машины. Хорошо, они заблокировали. Ну, в любом случае инженерная техника или тяжёлая техника оттянула их в сторону. Движение продолжается.

С поездами так не работает. Это говорит о том, что даже если вы на сутки остановили, заблокировали на колее, то ничего другое, что могло там проехать, не проедет. И мы видим, как Украина начала в этом направлении действовать», – радостно призывает израильтянин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить