Израильский офицер призывает к тотальному железнодорожному террору в РФ
Украине нужно акцентировать внимание на поражении всей российской логистики, и ВСУ уже работают в этом направлении.
Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бывший одессит, офицер запаса израильской армии, военный обозреватель Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На стратегическом уровне нужно думать о том, как выносить логистику врага. Как говорил классик, солдаты выигрывают сражения, но войну выигрывает логистика. Поэтому, если Украина хочет выиграть войну, она должна работать по логистике. И это вот происходит наконец-то – поезда, задержки, удары», – сказал Левин.
Он отмечает, что по колее бить нет смысла, поскольку ее быстро чинят, но другое дело – с ударами по тепловозам и составам.
«Потом бьёте снова. Это же не дороги, когда можно объехать, оттянуть в сторону. Вот, допустим, вы поразили грузовые автомобили, машины. Хорошо, они заблокировали. Ну, в любом случае инженерная техника или тяжёлая техника оттянула их в сторону. Движение продолжается.
С поездами так не работает. Это говорит о том, что даже если вы на сутки остановили, заблокировали на колее, то ничего другое, что могло там проехать, не проедет. И мы видим, как Украина начала в этом направлении действовать», – радостно призывает израильтянин.
