Пока украинское руководство увлечено пиаром, в России на базе школ и вузов обучают молодёжь управлять дронами.

Об этом на телеканале «ICTV» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2022 году в России на базах 52 вузов были дополнительно созданы кафедры военной подготовки, которые готовят разных специалистов. А сколько мы развернули? У нас подготовка операторов БПЛА – до сих пор головная боль волонтёров. Государство над этим не работает», – сказал Кривонос.

Он пожаловался, что на Украине вместо реальный работы – один пиар.

«Русские, ничего не говоря о количестве выпускаемых дронов, целенаправленно ввели в старших классах отдельный предмет по управлению дронами.

Это значит, что уже в конце мая следующего года 200-300 тысяч человек будут иметь военно-учётную специальность оператор дронов. Эти 200-300 тысяч могут спокойно влиться в ряды ВС России.

А у нас что, не понимают этой проблемы, или просто не хотим этим заниматься? Летом мы ежемесячно теряли 500 операторов дронов, а готовили в среднем 300. То есть, каждый месяц – примерно минус 200 операторов.

А подготовка оператора – в среднем 6 месяцев. И мы ничего не делаем, чтобы восполнить эти потери. Это не системный подход», – жаловался укро-генерал.