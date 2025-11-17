Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Говорить детально о французском пакете вооружений для Киева можно будет, когда оно окажется на территории Украины.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перечислять не будем, мы не готовим врагов к тому, чтобы они понимали объёмы пакетов, которыми нас поддерживают те или иные державы. Количество ракет, то есть, какие-то общие вещи количества того, что можно сказать, мы говорим. А о некоторых вещах мы говорить не имеем права. О некоторых вещах говорим немного позже, когда это уже находится на нашей территории, потому что всё это угроза. Даже логистика тех или иных поставок – это угроза ударов», – трепался Зеленский.

Он добавил, что Украина строит «очень серьёзный флот».

«Например, те пилоты, у которых есть практика уже на «Миражах», они не будут тратить год на обучения на будущих «Рафалях», а будут очень быстро переходить. И таких вещей очень много», – заверил криворожский клоун.

Отдельно он указал на «новое поколение» систем ПВО SAMP/T.