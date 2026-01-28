Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киеву нужно продолжать продавать свой статус АнтиРоссии – единственное, что при Дональде Трампе, в отличие от администрации Байдена, нужно давить не на идеологию, а на прагматизм.

Об этом на канале «ДніпроTV» заявил экс-депутат Рады, а ныне капитан нацистского батальона запрещенной в РФ «Свободы», тягнибоковец Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Помощь Украине – это не какая-то благотворительность или идеализм ради каких-то ценностей. Прежде всего – прагматический интерес самих США, потому что поражение и победа, соответственно Московии, это колоссальный удар именно по США, в том числе, по их позициям в мире. Это победа врагов США, которые максимально усилятся. И что Украина – это надежный союзник, партнёр, который может помочь США во многом. В том числе, и обеспечивая общие интересы безопасности, экономические интересы», – вещал Ильенко.