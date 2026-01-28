Если украинский нацистский режим не будет полностью демонтирован, впереди Россию ждёт ещё более кровавая война.

Об этом в своём видеоблоге заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Целями СВО были названы денацификация и демилитаризация Украины. Сейчас я вижу, что эти два пункта практически нигде не звучат. Демилитаризацией и не пахнет, а вопрос денацификации даже не поднимается. Он нигде не звучит. Кто будет это контролировать и как контролировать?

То есть мы понимаем, что если завтра будет заморозка, Донбасс вернется полностью России. Хотя я тоже сомневаюсь, что украинцы не обманут в этом плане.

И что… от этого изменится власть на Украине? Придут туда бойцы «Азова» (запрещён в РФ) и других таких организаций. И эти люди после заключения мира будут продолжать командовать Украиной.

А где же тогда достижение целей СВО? То есть – это не мир, а это будет то самое страшное – просто перемирие. Причем в этом перемирии не будет Одессы, Николаева. Не будет тех всех регионов и тех всех городов, которые посчитали, что они тоже могут изъявить свою волю и стать частью России, потому что они чувствуют себя поддавленными, униженными в этой части Украины», – подчеркнул Сосновский.