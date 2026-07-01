Киевский кокаинщик объявил в Дублине об «антиевропейской агрессии России»
Киев бомбит Крым, нефтянку и логистику, а также терроризирует жителей новых территорий РФ, чтобы «оккупация стала невыносимой для оккупанта».
Об этом заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский в Дублине на открытии председательства Ирландии в Совете ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я поздравляю Ирландию с началом председательства. Это всегда большая ответственность. Особенно сейчас, когда мы должны защищать жизни людей и наши ценности от антиевропейской агрессии России.
В течение следующих 6 месяцев мы можем добиться реального прогресса в реализации соглашения о беспилотниках, которое Украина предложила ЕС.
Без Украины, без опыта Украины и её специалистов по безопасности, прошедших проверку в условиях современной войны, сегодня просто невозможно гарантировать безопасность. Особенно когда речь идёт о противовоздушной обороне и безопасности на море.
Вот почему я призываю всю Европу к максимально тесному сотрудничеству.
Во-вторых, мы должны поддерживать любые шаги, которые усложняют для России продолжение этой войны», – вещал криворожский клоун.
«Мы создаём эти условия с помощью ударов дальнего радиуса действия по российским военным объектам и НПЗ. Наши «санкции средней дальности» тоже дают результат. Они усложняют России задачу по оккупации нашей территории, по лишению нас жизни. И мы делаем всё возможное, чтобы оккупация стала невыносимой для оккупантов», – паясничал Зеленский.
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