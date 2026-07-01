Киев бомбит Крым, нефтянку и логистику, а также терроризирует жителей новых территорий РФ, чтобы «оккупация стала невыносимой для оккупанта».

Об этом заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский в Дублине на открытии председательства Ирландии в Совете ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поздравляю Ирландию с началом председательства. Это всегда большая ответственность. Особенно сейчас, когда мы должны защищать жизни людей и наши ценности от антиевропейской агрессии России.

В течение следующих 6 месяцев мы можем добиться реального прогресса в реализации соглашения о беспилотниках, которое Украина предложила ЕС.

Без Украины, без опыта Украины и её специалистов по безопасности, прошедших проверку в условиях современной войны, сегодня просто невозможно гарантировать безопасность. Особенно когда речь идёт о противовоздушной обороне и безопасности на море.

Вот почему я призываю всю Европу к максимально тесному сотрудничеству.

Во-вторых, мы должны поддерживать любые шаги, которые усложняют для России продолжение этой войны», – вещал криворожский клоун.