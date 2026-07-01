Киевский кокаинщик объявил в Дублине об «антиевропейской агрессии России»

Вадим Москаленко.  
01.07.2026 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 320
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киев бомбит Крым, нефтянку и логистику, а также терроризирует жителей новых территорий РФ, чтобы «оккупация стала невыносимой для оккупанта».

Об этом заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский в Дублине на открытии председательства Ирландии в Совете ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев бомбит Крым, нефтянку и логистику, а также терроризирует жителей новых территорий РФ, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я поздравляю Ирландию с началом председательства. Это всегда большая ответственность. Особенно сейчас, когда мы должны защищать жизни людей и наши ценности от антиевропейской агрессии России.

В течение следующих 6 месяцев мы можем добиться реального прогресса в реализации соглашения о беспилотниках, которое Украина предложила ЕС.

Без Украины, без опыта Украины и её специалистов по безопасности, прошедших проверку в условиях современной войны, сегодня просто невозможно гарантировать безопасность. Особенно когда речь идёт о противовоздушной обороне и безопасности на море.

Вот почему я призываю всю Европу к максимально тесному сотрудничеству.

Во-вторых, мы должны поддерживать любые шаги, которые усложняют для России продолжение этой войны», – вещал криворожский клоун.

«Мы создаём эти условия с помощью ударов дальнего радиуса действия по российским военным объектам и НПЗ. Наши «санкции средней дальности» тоже дают результат. Они усложняют России задачу по оккупации нашей территории, по лишению нас жизни. И мы делаем всё возможное, чтобы оккупация стала невыносимой для оккупантов», – паясничал Зеленский.

Читайте также: Капеллан ВСУ призвал бомбить Россию, как Хиросиму и Нагасаки.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Киевский кокаинщик объявил в Дублине об «антиевропейской агрессии России»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить