Киевский политолог советует украинцам прощаться с Крымом, Донбассом и Новороссией
При жизни нынешнего и, вероятно, следующего поколения Крым и другие потерянные Украиной территории не вернутся в ее состав.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
При этом, по мнению эксперта, Украина не будет признавать потерю на официальном уровне и продолжит кормить «дармоедов» из фейковых администраций этих регионов.
«Сегодня мы понимаем, что в обозримом будущем, да, Крым не вернется в Украину – с этим необходимо смириться.
Признает ли Украина потерю Крыма? Официально нет. Дальше будут на картах нанесены Крым и потерянные территории Донбасса, как украинские территории.
Мировые карты будут рисовать эти территории, заштрихованные в специальные цвета, как будто это спорные территории между Украиной и Российской Федерацией, Украина будет содержать штат дармоедов под видом администрации Крыма или же администрации Донбасса, которые будут получать деньги, разрабатывать какие-то проекты, получать гранты на озеленение города Донецка, например, или на то, чтобы проложить новую дорогу, или же будут переименовывать улицы в Донецке, в Макеевке, в Горловке, не имея никакого доступа к этим регионам.
Все это будет, но, что касается реального возвращения этих территорий в ближайшем будущем, они точно не вернутся в Украину», – заявил Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: