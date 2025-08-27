Европейские страны блокируют реальное расследование теракта на «Северном потоке», заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

« Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение России – государства, напрямую затронутого терактом , о сотрудничестве. Обращения компетентных органов нашей страны были отклонены без всяких веских причин. По сути, мы были попросту отсечены от расследования », – заявил Полянский.

Западники в ответ просто издевались.

«Россия вновь запросила заседание по вопросу по «Северному потоку», хотя для этого нет никаких оснований. Это лишь иллюстрация стремления России отвлечь внимание ресурсов Совета, а также международного сообщества », – заявила представительница Франции.

А вот что сказала дипломат из Дании:

«Сложно не прокомментировать вопиющее лицемерие России, которое выразилось в запросе на проведение этого брифинга. Совет проводил неоднократные заседания по «Северному потоку», несмотря на тот факт, что серьезное расследование все еще не завершено. Кроме того, Россия неоднократно требует, чтобы Совет обратил внимание на инциденты, связанные с «Северными потоками», в то же время систематически нападают и уничтожают военным образом критически важную инфраструктуру Украины ».

Полянский при этом обвинил Запад в двойных стандартах и покровительстве терроризма:

« Некоторые из западных представителей сегодня сознательно или несознательно вписали теракт против «Северного потока» в контекст украинского кризиса . Хотя речь идёт об уничтожении трансграничной подводной инфраструктуры. Это крайне близорукая и опасная линия. Ваше двуличие подрывает международные усилия по борьбе с терроризмом».

Остался недоволен и зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан:

«Прошло три года, и мы по-прежнему ожидаем окончательных выводов и истинных фактов причин этих взрывов. Швеция и Дания завершили свои национальные следственные действия, не поделившись никакой субстанциальной информацией.

Немецкое расследование еще продолжается, и есть очень ограниченная официально представленная информация. В этом смысле общественность может полагаться только на то, что публикуется в СМИ. Было сообщение о недавнем аресте одного подозреваемого. Это недостаточно для того, чтобы удовлетворить заинтересованность международного сообщества в прогрессе и в реальных результатах такого расследования».