Китай поддержал Россию: Вместо расследования подрыва «Северных потоков» – многолетняя возня!

Анатолий Лапин.  
27.08.2025 10:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4844
 
Дзен, ЕС, Китай, США, Терроризм, Украина


Европейские страны блокируют реальное расследование теракта на «Северном потоке», заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

Европейские страны блокируют реальное расследование теракта на «Северном потоке», заявил на заседании Совбеза ООН...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение России – государства, напрямую затронутого терактом, о сотрудничестве. Обращения компетентных органов нашей страны были отклонены без всяких веских причин. По сути, мы были попросту отсечены от расследования», – заявил Полянский.

Западники в ответ просто издевались.

«Россия вновь запросила заседание по вопросу по «Северному потоку», хотя для этого нет никаких оснований. Это лишь иллюстрация стремления России отвлечь внимание ресурсов Совета, а также международного сообщества», – заявила представительница Франции.

А вот что сказала дипломат из Дании:

«Сложно не прокомментировать вопиющее лицемерие России, которое выразилось в запросе на проведение этого брифинга. Совет проводил неоднократные заседания по «Северному потоку», несмотря на тот факт, что серьезное расследование все еще не завершено. Кроме того, Россия неоднократно требует, чтобы Совет обратил внимание на инциденты, связанные с «Северными потоками», в то же время систематически нападают и уничтожают военным образом критически важную инфраструктуру Украины».

Полянский при этом обвинил Запад в двойных стандартах и покровительстве терроризма:

«Некоторые из западных представителей сегодня сознательно или несознательно вписали теракт против «Северного потока» в контекст украинского кризиса. Хотя речь идёт об уничтожении трансграничной подводной инфраструктуры. Это крайне близорукая и опасная линия. Ваше двуличие подрывает международные усилия по борьбе с терроризмом».

Остался недоволен и зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан:

«Прошло три года, и мы по-прежнему ожидаем окончательных выводов и истинных фактов причин этих взрывов. Швеция и Дания завершили свои национальные следственные действия, не поделившись никакой субстанциальной информацией.

Немецкое расследование еще продолжается, и есть очень ограниченная официально представленная информация. В этом смысле общественность может полагаться только на то, что публикуется в СМИ. Было сообщение о недавнем аресте одного подозреваемого. Это недостаточно для того, чтобы удовлетворить заинтересованность международного сообщества в прогрессе и в реальных результатах такого расследования».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить