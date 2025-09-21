Командир ВСУ: Европейская составляющая НАТО совсем не способна воевать

21.09.2025
Среди натовских стран реальную угрозу России могут представлять разве что армии США и Турции.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Провокации такие будут и дальше, залетать и дальше будут. Будут смотреть на реакцию. На сегодняшний день, из того, что я вижу, у меня иногда есть возможность общаться с военными с разными погонами из европейского НАТО… В очередной раз могу констатировать, что, к сожалению, на сегодняшний день европейское НАТО не готово к такой войне, какую ведёт Украина. Я имею в виду, в полном смысле этого слова, – во всём», – отметил он.

«Возможно, готова Америка, Турция. У них побольше всего, и они по подготовке и вооружениям тоже, наверное, сильнейшие в Европе сейчас. Но именно европейское НАТО на сегодня – не самый сильный организм», – констатировал Прошенко.

