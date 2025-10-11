Кривляющийся Зеленский обрекает Киев на регулярные удары

Вадим Москаленко.  
11.10.2025 19:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 638
 
Дзен, Киев, Спецоперация, Украина


Происходящее в прифронтовых регионах не волнует большинство жителей тыловых регионов Украины. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сценарий развития событий на Украине исключительно мрачные, были тяжелейшие прилёты. Но такой момент – переполох все подняли, только когда прилетело по Киеву.

И в этой информационной палитре, Киев затмил Днепр и другие территории, которые тоже без света. Получается, основной вывод для России – что надо атаковать Киев, тогда все спохватятся, и начнут договариваться или что-то делать?» – спросил ведущий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Происходящее в прифронтовых регионах не волнует большинство жителей тыловых регионов Украины. Об этом в...

«Вы абсолютно правы. Поскольку то, что происходит в прифронтовых регионах, в том же Харькове и Днепре, киевляне этого как-то не замечают. Люди привыкли к более безопасной и комфортной жизни.

Тем более, что сейчас в Киеве более 4,5 миллионов населения, в Киев переехали много беженцев из прифронтовых и временно оккупированных территорий. Поэтому резонанс от происходящего в Киеве колоссальный», – ответил Золотарёв.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить