Кривляющийся Зеленский обрекает Киев на регулярные удары

Происходящее в прифронтовых регионах не волнует большинство жителей тыловых регионов Украины. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сценарий развития событий на Украине исключительно мрачные, были тяжелейшие прилёты. Но такой момент – переполох все подняли, только когда прилетело по Киеву.

И в этой информационной палитре, Киев затмил Днепр и другие территории, которые тоже без света. Получается, основной вывод для России – что надо атаковать Киев, тогда все спохватятся, и начнут договариваться или что-то делать?» – спросил ведущий.