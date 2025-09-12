Крыму нужно готовиться к запуску аэропорта в Симферополе, – министр

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крым должен быть готов к восстановлению работы аэропорта Симферополя.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил министр курортов республики Сергей Ганзюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, запуск аэропорта Краснодара, о чем было объявлено накануне, уже серьезно улучшит логистику на полуостров:

«Скоро мы точно так же с вами скажем, что аэропорт Симферополя тоже открыт, и мы в это все верим и надеемся. Если же говорить об открытии аэропорта Краснодара, то, безусловно, любая логистическая цепочка, которая добавится к тем, которые уже существуют, – плюс для прибытия в Республику Крым. Как и открытие аэропорта в Геленджике, так и открытие краснодарского аэропорта», – сказал Ганзюк.

Он выразил надежду, что возобновление работы аэропортов положительно скажется на числе отдыхающих в бархатный сезон.