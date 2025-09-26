Макрон увидел риск «полного хаоса» из-за изъятия российских активов и заявил, что ЕС не намерен изымать российские замороженные активы, которые только в Европе составляют порядка $300 млрд. Некоторые обнаружили в этом некий шкурный интерес Франции и даже симпатию Макрона к России.

Дело в другом: в финполитике, как и на дорогах Парижа, существуют собственные законы, нарушение которых уголовно наказуемо. Нельзя просто и без последствий конфисковать российские активы, как нельзя на дороге Елисейских полей без последствий задавить человека. Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов – один из лидеров движения «Донецкая Россия» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Те замороженные 300 миллиардов, которые все вокруг называют российскими, – это активы Центробанка РФ, который абсолютно независим от России. Это фундамент независимости центральных банков стран от своих правительств, который закладывался банкирами в основу финансового мироздания. Поэтому нельзя забрать у России то, что не принадлежит России, а принадлежит ЦБ, который во многом и создали западные банкиры в 1990 году. Забрать эти активы – значит запустить цепь землетрясений финансового мира, которая утащит сей континент банкиров на самое дно.

Именно поэтому Макрон и заявил, что в случае изъятия данных активов произойдёт «полный хаос». Нет в этом никакой симпатии Макрона к России. Потому что Макрон прекрасно знает все последствия, ведь из его послужного списка нам известно, что Макрон – выходец из банка Ротшильдов. Именно там он начинал свою политическую карьеру и благодаря семейству Ротшильдов пробился наверх.

За время работы в банке Rothschild & Cie Banque Макрон изучил тонкости реструктуризации долгов, слияний и поглощений, заработав при этом €2,9 миллиона. Макрон оказался в самом центре французских деловых интриг и быстро усвоил царивший там кодекс.

Есть расследования американской журналистки Кэндис Оуэнс: успех Макрона у Ротшильдов был обусловлен не глубокой финансовой грамотностью, а контактами в правительстве, обаянием, острым умом, склонностью к философским разговорам и даже музыкальным наклонностям, из-за чего в банке Ротшильдов он получил прозвище «Финансовый Моцарт».

Макрон – далеко не первый и не последний политик с опытом работы у Ротшильдов. Прежде чем стать премьер-министром в правительстве Шарля де Голля и сменить его на посту президента, Жорж Помпиду проработал у банкиров 8 лет. До этого Ротшильды боролись с де Голлем и, добившись его отставки, усадили в президентское кресло своего протеже. Явный след Ротшильдов замечали и на других высоких постах Франции, а один из банкиров Ротшильдов даже был шафером на свадьбе президента Франции Николя Саркози.

Эта династия банкиров широко известна тем, что Ротшильды на протяжении более двух столетий планировали каждую крупную войну в Европе, чтобы финансировать и получать прибыль с обеих сторон. Война против России руками Украины – тоже не исключение. Самым важным и значимым бизнесом семейства Ротшильдов на территории Украины является скупка украинских долговых обязательств по самым низким ценам, возникших как раз из-за украинского кризиса, который во многом возник благодаря Ротшильдам.

Это далеко не все действия Ротшильдов на Украине, где они особо усердно орудуют с 2014 года. Ещё в 2015 году французское подразделение семейства получило от Украины облигации с более высокой ставкой и обязательство Киева в течение 20 лет отдавать процент от собственного экономического роста.

Поэтому неудивительно, что желание Макрона, а на деле Ротшильдов, контролировать Украину через «миротворцев» Франции и Великобритании так сильно. Вероятно, именно поэтому обе страны соперничают с Трампом относительно влияния на Украину.

Но главное в этой истории – многие европейские лидеры связаны с наднациональными структурами, которые определяют их действия. Немецкий канцлер до политической карьеры работал в подразделении корпорации BlackRock, которая, считай, единолично за бесценок скупила Украину вместе с чернозёмами, недрами, энергетикой и всеми украинцами. Отсюда вывод – Россия воюет не с Украиной, не с западными странами и даже не с их правительствами. Россия воюет именно с подобными наднациональными элитами и транснациональными компаниями вроде BlackRock, Vanguard и State Street, которые управляют западными лидерами и формируют тот клубок взаимосвязей, который формирует мировую повестку.