«Референдум об унире Молдовы и Румынии – это ловушка от РФ» – молдавский нацист

Прозападные власти Молдовы уже ведут подготовку к объединению (унирю) с Румынией. Две недели назад они запустили консультации с мэрами и населением по поводу административной реформы. Речь идет о введении системы уездов (румынских жудецев), которая облегчит слияние с соседней страной.

Об этом лидер Национальной молдавской партии Драгош Галбур заявил в интервью каналу «Вот так Moldova», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Убежденный унионист – он выступает категорически против референдума об унире.

«Я против референдума. Я буду оспаривать любую попытку организации референдума. В нынешней геополитической ситуации референдум – это ловушка РФ. Особенно, когда речь идет об объединении. Референдум можно сфальсифицировать или сорвать. Его можно бойкотировать и дискредитировать. Там заложены практически недостижимые цифры. И если геополитический референдум по вопросу объединения с Румынией не преодолеет этого барьера, то сама тема скорее всего навсегда исчезнет из политической повестки и публичного дискурса. Единственным бенефициаром такого провала станет РФ», – рассуждал Галбур.

Он считает, что молдавский президент Майя Санду должна создать в парламенте унионистское большинство, изменить конституцию Молдовы – и принять решение об унире в парламенте.

Галбур считает, что сам процесс объединения займет не больше года. По его информации, Румыния заинтересована в объединении, поскольку Молдова поставляет ей «качественный человеческий капитал».