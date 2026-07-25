Казахский президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на встрече с Владимиром Путиным в Омске призвал «заморозить» СВО, добавив, что не понимает сути военного конфликта с бандеровской Украиной.

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«Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону, из Европы, из Соединённых Штатов Америки, сигналов, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идёт о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт, между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас, они уходили вглубь истории. Но здесь – это очень трудно понять. И я понимаю, я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. Это просто моё скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – сказал Токаев.

Он дал понять, что специально озвучивает свой призыв публично, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы высказать своё скромное мнение – я решил сделать именно сегодня, поскольку люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как вот выйти из ситуации. Ну, никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, приём. Поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убеждённый взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства».

Путин же продемонстрировал, что не считает необходимым публично обсуждать предложение от неких «людей», озвученное Токаевым.

«Спасибо. Что касается украинского направления, я Вас в ходе наших бесед сегодняшних обязательно проинформирую в деталях», – сказал президент России.

Российский политолог Семен Уралов считает: Токаев, которого Россия спасла незадолго до начала СВО, подавив госпереворот в Казахстане, проявляет неблагодарность.

«В январе 2022 года надо было не вводить войска ОДКБ в Казахстан, а заморозить конфликт… Идея заморозки конфликта – это идея передышки для Киева, потому как любая заморозка лишь усилит накачку вооружением… Любая заморозка приведёт к новой фазе войны через несколько лет, как это было с Минскими соглашениями. И опытный политик не может этого не понимать. …Впрочем, до Казахстана эта война только сейчас докатилась – когда начали бить по терминалам КТК, через которые уходит на экспорт до 80% казахской нефти… Думаю, что в реальности казахская сторона все прекрасно понимает, но двигается в логике своих нефтегазовых интересов… Ничего удивительного в таком поведении наших союзников нет, потому как союзы у нас сугубо экономические, причем глубоко либеральные. СВО показало, что подлинный союзник у нас один – Северная Корея. Историко-культурный базис того же Казахстана построен на концепции «советской и царской оккупации» великого ханства. Памятники Ленину снесли там даже раньше, чем в Киеве».

Историк Максим Медоваров добавляет:

«Токаев понимает, что противники существования «украинского государства» непременно придут и спросят о причинах нелепого существования казахстанского государства в нынешних границах. И это будет для него очень неприятный разговор. Посему он извивается как уж на сковородке, ибо уже припекает».

Бывший спикер армии ДНР Эдуард Басурин замечает: