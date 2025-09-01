Ликвидируя ВСУ, нужно одновременно готовиться к войне с Западом – Марочко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия могла бы прорвать украинский фронт и сделать рывок вперёд, однако постепенное продвижение несёт меньше рисков.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ведя гибридную войну, страны Запада очень сильно похудели, и уже смотрят на дно бочки с боеприпасами и техникой. И видя наши новые разработки, нужно быть полным кретином, чтобы напрямую ввязываться в конфликт. Так что возможностей для прорыва [украинского фронта] у нас вагон и маленькая тележка. Но планомерное продвижение, которое сейчас идёт – это наиболее выгодная тактика и стратегия, которая позволяет минимизировать риски», – сказал Марочко.

Подполковник подчеркнул, что главная угроза для России не Украина, а готовящийся к войне Запад.