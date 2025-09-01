Ликвидируя ВСУ, нужно одновременно готовиться к войне с Западом – Марочко
Российская армия могла бы прорвать украинский фронт и сделать рывок вперёд, однако постепенное продвижение несёт меньше рисков.
Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ведя гибридную войну, страны Запада очень сильно похудели, и уже смотрят на дно бочки с боеприпасами и техникой. И видя наши новые разработки, нужно быть полным кретином, чтобы напрямую ввязываться в конфликт.
Так что возможностей для прорыва [украинского фронта] у нас вагон и маленькая тележка. Но планомерное продвижение, которое сейчас идёт – это наиболее выгодная тактика и стратегия, которая позволяет минимизировать риски», – сказал Марочко.
Подполковник подчеркнул, что главная угроза для России не Украина, а готовящийся к войне Запад.
«Но не нужно и заниматься шапкозакидательством. Сейчас очень активно страны НАТО начали вооружаться, милитаризация идёт практически во всех странах Запада. Открываются ряд военных заводов, которые уже начали производство.
Так что время работает на то, чтобы Запад начал восстанавливать всё, что было отдано на Украину. А это тоже определённые риски для безопасности России», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: