Львовский русофоб: Имидж Украины за границей портят не мовнюки, а русскоязычные беженцы
Даже трудности с адаптацией не заставят бежавших с Украины граждан вернуться назад.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего блога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.
«Война породила наибольшую волну эмиграции. Большей потери населения из-за войны Украина не испытывала», – говорит Дроздов.
Он сокрушается, что значительной мерой бегут из страны русскоязычные, которые «портят образ Украины по всему миру».
«И в Европе украиноскептицизм порожден именно ими, потому что они не понимают, как можно учить польский язык по русско-польскому словарю, приехав из Украины, убегая от войны с Россией», – уверяет русофоб.
(Его слова не очень соответствуют реальности – в Польше, например, беженцы опасаются говорить именно на украинской «мове»).
По его словам, мало надежд и на возвращение бежавших с Украины, поскольку основная масса вернулась в первый год войны, а с 2024 года таких людей ничтожно мало – порядка 5-6%.
Русофоб отмечает, что в конце 2023-го общество осознало, что «его ведут по тропе вечной, неразрешимой,беспросветной войны», потому, несмотря на трудности с адаптацией в Европе, мало кто хочет вернуться домой.
«Независимо от того, что кому-то не очень хорошо за границей, никто не променяет свободу и безопасность на бесправность и постоянный рев воздушной тревоги. И это не вопрос любви к отечеству, патриотизма. Это – инстинктивные решения, которые человек принимает исключительно из эгоистических рассуждений», – резюмирует Дроздов.
