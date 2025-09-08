Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже трудности с адаптацией не заставят бежавших с Украины граждан вернуться назад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего блога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.

«Война породила наибольшую волну эмиграции. Большей потери населения из-за войны Украина не испытывала», – говорит Дроздов.

Он сокрушается, что значительной мерой бегут из страны русскоязычные, которые «портят образ Украины по всему миру».

«И в Европе украиноскептицизм порожден именно ими, потому что они не понимают, как можно учить польский язык по русско-польскому словарю, приехав из Украины, убегая от войны с Россией», – уверяет русофоб.

(Его слова не очень соответствуют реальности – в Польше, например, беженцы опасаются говорить именно на украинской «мове»).

По его словам, мало надежд и на возвращение бежавших с Украины, поскольку основная масса вернулась в первый год войны, а с 2024 года таких людей ничтожно мало – порядка 5-6%.

Русофоб отмечает, что в конце 2023-го общество осознало, что «его ведут по тропе вечной, неразрешимой,беспросветной войны», потому, несмотря на трудности с адаптацией в Европе, мало кто хочет вернуться домой.