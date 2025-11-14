Макрон доведёт Францию до нового «Красного мая»

Максим Столяров.  
14.11.2025 11:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 242
 
Дзен, Политика, Русофобия, Франция


Воинственные антироссийские выпады Эммануэля Макрона на фоне пренебрежения внутренними проблемами Франции выльются в серьёзные социально-экономические протесты.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политтехнолог Никита Сетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воинственные антироссийские выпады Эммануэля Макрона на фоне пренебрежения внутренними проблемами Франции выльются в серьёзные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Падение рейтингов [западных лидеров] говорит о системном кризисе.  В каком-то смысле удивительно, что это пока привело к такому достаточно ограниченному протесту, который мы наблюдали в сентябре.

Наверное, люди просто предпочитают делать вид, что, если я не буду это видеть, то, наверное, с этим можно как-то жить. Но эта ситуация не может продолжаться бесконечно долго.

Макрон пытается сыграть на милитаристской повестке, на увеличении расходов, связанных с производством вооружений. Но по факту мы видим, что социально-политические проблемы приводят к заморозке контрактов в авиационных и ракетных отраслях Франции.

И любые публичные заявления, касающиеся новых военных расходов, избирателями воспринимаются уже как угроза личному благосостоянию», – сказал Сетов.

«Макрон на старте своей карьеры демонстрировал некоторую субъектность. Но, как и многих других политиков, его пожрал этот европейский истеблишмент, который прокачивает милитаристскую повестку, потому что считает, что она позволит им сохраниться…

Напомню, что Франция – это не самая терпеливая страна, в контексте таких вопросов. Не хотелось бы анонсировать очередной Красный май, как в 68 году, но я полагаю, что на самом деле достаточно будет небольшого триггера для того, чтобы граждане Франции сделали что-то такое, что заставило бы французские элиты очень серьезным образом пересмотреть тот курс, которым они сейчас следуют с Макроном», – подытожил выступающий.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить