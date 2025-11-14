Макрон доведёт Францию до нового «Красного мая»
Воинственные антироссийские выпады Эммануэля Макрона на фоне пренебрежения внутренними проблемами Франции выльются в серьёзные социально-экономические протесты.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политтехнолог Никита Сетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Падение рейтингов [западных лидеров] говорит о системном кризисе. В каком-то смысле удивительно, что это пока привело к такому достаточно ограниченному протесту, который мы наблюдали в сентябре.
Наверное, люди просто предпочитают делать вид, что, если я не буду это видеть, то, наверное, с этим можно как-то жить. Но эта ситуация не может продолжаться бесконечно долго.
Макрон пытается сыграть на милитаристской повестке, на увеличении расходов, связанных с производством вооружений. Но по факту мы видим, что социально-политические проблемы приводят к заморозке контрактов в авиационных и ракетных отраслях Франции.
И любые публичные заявления, касающиеся новых военных расходов, избирателями воспринимаются уже как угроза личному благосостоянию», – сказал Сетов.
«Макрон на старте своей карьеры демонстрировал некоторую субъектность. Но, как и многих других политиков, его пожрал этот европейский истеблишмент, который прокачивает милитаристскую повестку, потому что считает, что она позволит им сохраниться…
Напомню, что Франция – это не самая терпеливая страна, в контексте таких вопросов. Не хотелось бы анонсировать очередной Красный май, как в 68 году, но я полагаю, что на самом деле достаточно будет небольшого триггера для того, чтобы граждане Франции сделали что-то такое, что заставило бы французские элиты очень серьезным образом пересмотреть тот курс, которым они сейчас следуют с Макроном», – подытожил выступающий.
