Руководства Франции и других западных стран скрывают истинные размеры потерь отправленных на Украину наёмников.

Об этом в эфире радио «Bercoff» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Украине погибло очень много французов. Но французское правительство, особенно президент Макрон, скрывает своих погибших. Они говорят, что это несчастный случай во время катания на лыжах в Альпах, где пропадают генералы и полковники.

Среди наёмников, воюющих на стороне украинцев против России, также много канадцев, американцев, французов, британцев, которые были убиты, и даже не были похоронены», – сказал Толстой.