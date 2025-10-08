Макрон тщательно скрывает масштабы потерь французских наёмников на Украине
Руководства Франции и других западных стран скрывают истинные размеры потерь отправленных на Украину наёмников.
Об этом в эфире радио «Bercoff» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На Украине погибло очень много французов. Но французское правительство, особенно президент Макрон, скрывает своих погибших. Они говорят, что это несчастный случай во время катания на лыжах в Альпах, где пропадают генералы и полковники.
Среди наёмников, воюющих на стороне украинцев против России, также много канадцев, американцев, французов, британцев, которые были убиты, и даже не были похоронены», – сказал Толстой.
«Также десятки французских специалистов были убиты в Кривом Роге в отеле после бомбардировки. Но информация скрыта, и французское правительство не стремится к публикации этой информации. Потому что это вызовет сопротивление хвастовству Макрона о присутствии французских солдат на Украине», – подытожил депутат.
