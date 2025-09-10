«Миллиарды долларов не помогают нам догнать российскую армию» – экс-сотрудник АНБ США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на баснословные бюджетные траты, американская армия значительно уступает российской и даже китайской.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как получилось, что у России армия больше и профессиональнее, а у Китая флот немного меньше, но такой же грозный, как наш? Хотя мы тратим на армию больше, чем Россия и Китай вместе», – спросил ведущий.

«Мы финансируем наш ВПК за счёт частного предпринимательства. Это настоящий корпоративизм и фашизм. Они очень дорогие, производят очень мало, и с каждым годом становятся всё менее конкурентоспособными. Только пять крупнейших оборонных подрядчиков получают 95% всего оборонного бизнеса. Конкуренции нет, это не свободный рынок», – ответила Квятковски.

При этом она подчеркнула, что у России и Китая получается сохранять государственные отрасли эффективными.