«Миллиарды долларов не помогают нам догнать российскую армию» – экс-сотрудник АНБ США
Несмотря на баснословные бюджетные траты, американская армия значительно уступает российской и даже китайской.
Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как получилось, что у России армия больше и профессиональнее, а у Китая флот немного меньше, но такой же грозный, как наш? Хотя мы тратим на армию больше, чем Россия и Китай вместе», – спросил ведущий.
«Мы финансируем наш ВПК за счёт частного предпринимательства. Это настоящий корпоративизм и фашизм. Они очень дорогие, производят очень мало, и с каждым годом становятся всё менее конкурентоспособными.
Только пять крупнейших оборонных подрядчиков получают 95% всего оборонного бизнеса. Конкуренции нет, это не свободный рынок», – ответила Квятковски.
При этом она подчеркнула, что у России и Китая получается сохранять государственные отрасли эффективными.
«В Китае – централизованная плановая экономика. В России – немного меньше, но у них всё равно доминирует государство. Они рассматривают свою армию как сферу интересов правительства, и финансируют соответствующим образом – так же, как мы финансируем образование.
А мы – нет. Федеральное правительство просто выделяет деньги, без конкуренции. Наша система не признаёт никаких ограничений того, сколько мы можем тратить на нашу армию. Траты растут на 10-20% в год, но большинство не очень хорошо работает – оружие дорогое и малочисленное. Они как тепличные цветы», – подытожила подполковник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: