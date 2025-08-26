Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все 54 страны Африки испытывают симпатии к России и ее лидеру Владимиру Путину.

Об этом глава гуманитарных проектов Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева заявила в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все 54 страны без исключения, даже те, где очень сильно американское лобби, но для всех Владимир Владимирович Путин это бог Ра, бог солнца. Это воин, который смелый и отчаянный, и единственный в мире не побоялся пойти против всей западной системы – и выстоял. Когда им задают вопрос про войну России с Украиной, они говорят: мы вас умоляем, это белые с белыми дерутся. Они говорят: если Путин так делает, значит так надо», – сказала Монастырева.

По ее словам, молодые лидеры стран, которые недавно вышли из-под французского влияния, считают, что они пришли к власти, потому что действовали «как Путин».

В Африке во многих странах в правительствах работают выпускники советских вузов. Например, в Экваториальной Гвинее из 27 министров 23 говорят на русском. Сейчас в российских вузах обучаются 30 тыс африканцев.