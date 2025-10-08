Муки многовекторности: Грузия может отречься от «евроинтеграции», но повернуться к России не готова
Грузия не может вернуться к полноценному взаимодействию с Россией даже на фоне охлаждения отношений с Евросоюзом из-за нерешенной проблемы потерянных в 2008 году провинций.
Об этом в эфире Usarm.Info заявил грузинский обозреватель Гулбаат Рцхиладзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Отречётся, а кому примкнёт, не знаю, потому что от России они тоже отрекаются каждый день, заявляют, что пока Россия «не вернёт», такой оборот речи, эти «оккупированные территории», мы не будем восстанавливать дипломатические отношения с Россией.
Ну а сейчас получается немножко инфантильно – если Европа нам закрыла безвиз, мы, обидевшись, так сказать повернемся лицом к России. Это, ведь, не дипломатия – это вообще кошмар какой-то.
И на каких условиях Россия будет потом восстанавливать эти отношения? Россия, ведь не гуманитарная организация, она тоже свои интересы имеет, она тоже будет ставки завышать, и Грузия от этого уже ничего не получит», – расписал Рцхиладзе ситуацию.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: