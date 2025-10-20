«Мы научим весь мир жить без российских нефтепродуктов» – в Киеве нагло просят ещё Гераней

Если ещё в 2021 году об американском топливе из украинских колонок было невозможно и подумать, то сегодня это обыденность.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Слева на слайде это 21-й год – долгая-долгая полоса «Россия – Беларусь». И правый сектор, жёлтым, это то, где берём сегодня. Нет зависимости от одного источника, более равномерные поставки. Основные поставщики – южное направление. Это порты Румынии, в основном, и Польша тоже. Под Польшей мы подразумеваем и транзит Германии, и Литва транзит, собственные польские порты и польское производство. Если в 2021 г. у нас было 24 страны-производителя горючего, которое поставлялось на Украину, то, например, с 2022 года их уже было 47. Война заставила нас построить более диверсифицированный и более надёжный рынок без зависимости от одного источника. То есть мы первые показали миру, что без российского топлива можно жить», – вещал Куюн.