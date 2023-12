«На кону наша судьба»: для Украины всё решится в следующем году – Бортник

Следующий год для Украины будет крайне сложным. Россия будет усиливать давление, чтобы достичь максимума перед президентскими выборами в США. Это будет решающее для Украины время, сравнимое с распадом СССР или началом СВО.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия на следующий год делает большие ставки, Россия собирается наступать по всем фронтам. И, если не удастся договориться о каком-то замораживании конфликта до российских президентских выборов, то год будет очень тяжелым и кризисным с военной точки зрения. Потому что Россия попытается достигнуть максимума для того, чтобы новому Белому дому в январе 2025-го года выкатить свои условия…

Я думаю, что следующий год будет значительно тяжелее, нежели предыдущий, и по своим рискам он будет, наверное, сопоставим с 2022-м годом или 1991-м. он поставит на кон вопросы экзистенциальные для Украины – to be or not to be (быть или не быть, – авт.)», – отметил эксперт.