«На кону наша судьба»: для Украины всё решится в следующем году – Бортник

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Следующий год для Украины будет крайне сложным. Россия будет усиливать давление, чтобы достичь максимума перед президентскими выборами в США. Это будет решающее для Украины время, сравнимое с распадом СССР или началом СВО.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующий год для Украины будет крайне сложным. Россия будет усиливать давление, чтобы достичь максимума...

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«Россия на следующий год делает большие ставки, Россия собирается наступать по всем фронтам. И, если не удастся договориться о каком-то замораживании конфликта до российских президентских выборов, то год будет очень тяжелым и кризисным с военной точки зрения. Потому что Россия попытается достигнуть максимума для того, чтобы новому Белому дому в январе 2025-го года выкатить свои условия…

Я думаю, что следующий год будет значительно тяжелее, нежели предыдущий, и по своим рискам он будет, наверное, сопоставим с 2022-м годом или 1991-м. он поставит на кон вопросы экзистенциальные для Украины – to be or not to be (быть или не быть, – авт.)», – отметил эксперт.

«Уже в 2025-м, возможно, ситуация или развяжется, причем, может радикально развязаться, или стабилизируется, если в Белом доме устоит демократическая администрация», – заявил Бортник.

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