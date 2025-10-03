На Украине пошли разговоры о погребальной яме на Днепропетровщине

Игорь Шкапа.  
03.10.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1340
 
Днепропетровск


В Днепропетровской области, где продолжается российское продвижение, у ВСУ не хватает ресурсов, чтобы сдержать наступления.

Об этом в эфире канала «Днепр ТВ» завил военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ссылаясь на данные украинских сервисов, он говорит, что ВС РФ продвинулись влубь Днепропетровской области на 12 километров, но при это считает, что цель номер один для русских – это Донбасса.

«РФ удается выполнять наступательные функции на Днепропетровщине исключительно потому, что пока там у нас не хватает оборонительных сооружений, людей, ресурсов для противостояния русским. Главный посыл такой: акцент на Донбассе. Все остальные направления являются второстепенными, третьеразрядными, но пока есть возможности для продвижения, они будут там двигаться вперед», – сказал бывший СБУшник.

По его словам, ВС РФ свернули наступательные действия в Сумской области.

«Это не значит, что украинские военные их полностью остановили, что они там выдохлись. Это значит, что они забирают оттуда части своих боеспособных подразделений для перебрасывания в Донецкую область. Такая же история у нас с Херсонской областью. Оттуда забирают людей и перебрасывают в направлении Запорожской области и большей частью на Донецкое направление.

Поэтому резюме такое: не все пропало на Днепропетровщине. Там погребальную яму копать не нужно, но сразу нужно говорить о том, что ситуация сложная», – добавил Ступак.

