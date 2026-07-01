На Украине запущены тренинги для сепаратистов из нацреспублик России

Тарас Стрельцов.  
01.07.2026 13:18
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Дзен, Политические диверсии, Россия, Сепаратизм, Украина


Бандеровцы и их западные спонсоры создали целый «Университет свободных народов», где обучают «общественному активизму» сепаратистов из нацреспублик РФ.

Об этом в эфире ивано-франковской ТРК РАІ заявил «президент антиимперского блока народов», глава запрещенной в РФ ОУН (б) Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бандеровцы и их западные спонсоры создали целый «Университет свободных народов», где обучают «общественному активизму»...

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«Мы их обучаем, мы создали «Университет свободных народов», где они проходят обучение. Мы уже подготовили 100 активистов – четыре выпуска было. Мы их учим, как эффективно бороться с имперским центром. [Цель] сделать так, чтобы их общественный активизм был эффективным, чтобы они достигали поставленных целей. Цель – чтобы они получили свои государства.

[Это воспитание будущих лидеров?] – да. Каждый из этих выпускников в конце защищает работу, чтобы получить диплом. Он пишет работу, какой будет его будущее государство, его народа, и защищает его перед нашими преподавателями. Мы формируем мировую сеть контактов и формируем виденье будущих государств этих народов», – рассказал Медуница.

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