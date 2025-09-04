Нацист Карась: «У мамаш в колясках рядом с украинчиками в вышиваночках должны лежать дробовики»
Обстановка на Украине располагает к тому, чтобы абсолютно все украинцы носили при себе оружие.
Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, сексот СБУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Парубия было наградное оружие, но он не носил его с собой. Это фатальная ошибка. Я не шучу, когда говорю, что матерям нужно оформлять дробовики (кстати, за ношение дробовика без разрешения – админштраф).
Поэтому в детской колясочке с маленькими украинчиками в вышиваночках с собой должны возить, по крайней мере, помпу. Она стоит тысяч восемь гривен, стрелять из неё весело, полезно, патриотично. Может, когда-то это пригодится для отстрела дронов.
Я это говорю абсолютно трезво. Если ухилянты сейчас захлёбываются где-то мочой в Тисе и думают – ну, всё, в Европе так не будет, то в Париже 16-летний беженец из Ливии или Сирии пытался изнасиловать 31-летнюю какую-то ухилянтку, которая хотела с ним позажигать», – трепался Карась.
Он стал перечислять услышанные за последние две недели случаи нападений и убийств мигрантами украинских беженок в Европе и США.
«Если мы все будем вооружены, мы будем настоящей казацкой нацией. Меня часто офицеры спрашивают, зачем ваши бойцы, у кого есть табельное короткоствольное оружие – сержанты, офицеры, зачем оно вам здесь? А где оно должно быть с ними? На фронте у людей винтовки, автоматы, там вряд ли тебя будет подстерегать какая-то обдолбанная солевая животина, завербованная русскими», – вещал нацист.
