«Надо было убивать нацистов» – Онуфриенко о поражении Русской весны в Харькове
Уже при первом штурме Харьковской обладминистрации 1 марта 2014 года нужно было действовать гораздо жёстче против бандеровцев и майданщиков.
Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» заявил один из соавторов, участник тех событий, военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Модератор встречи спросил: «Кто всё-таки расстрелял русский Харьков?».
«Расстреляло его отсутствие помощи. Это лишнее доказательство того, что никто не может противостоять системе. Не было никакого бандеровского государства, был подготовленный, в том числе, во времена Януковича на Западной Украине, костяк боевиков. Я публиковал эти видео из лагерей подготовки… Готовил их, в том числе, бывший глава СБУ Наливайченко, это не секрет.
Люди готовились именно к вооружённому противостоянию. Но когда этих людей поддерживает Запад, когда им за это дают деньги, оружие и всё остальное, когда они организованы, обучены и координируются – что может сделать народный протест?», – объяснял Онуфриенко.
«Во-первых, надо понимать, что гражданскому человеку перешагнуть моральную черту и стать убийцей очень тяжело. Во время первого штурма облсовета не было ни одного человека госпитализировано. Были окровавленные, избитые, получившие ранения, была стрельба, в нас стреляли из фейерверков, из чего угодно, но что бы там ни врали про этот штурм, никто там автоматов не применял.
Травматы противник использовал. Мы их задавили силой просто, массой. Но, тем не менее, никого из них не убили. А надо было убивать», – добавил участник событий.
