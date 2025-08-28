Намекнув на санкции, США послали Украине тревожный сигнал
Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что в конфликте с Россией Украина не является невиновной и вполне вероятны санкции против нее, – это очень плохой знак как для всей страны, так и для ближайшего окружения Зеленского.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дело в том, что санкции могут быть не только против Украины, в первую очередь, я думаю, они могут быть введены против отдельных лиц в Украине. Против президента вряд ли будут вводиться санкции, но против его ближайшего окружения могут быть введены. Это очень важный момент. Что касается Украины, да, могут быть введены и против Украины в целом. Но дело в том, что даже не вводя санкции, Трамп может отказать в том, чтобы выделять Украине какие-то средства, финансы.
Одна Европа не потянет, несмотря на то, что Германия пообещала 9 миллиардов, Норвегия 8 миллиардов и так далее. Извините, пожалуйста, но в это в Европе никто не верит, это обещание, которое рискует так и остаться попросту пустыми обещаниями. Что касается помощи, он просто может приостановить помощь… Поэтому Украина очень уязвима в этой ситуации, и это очень тревожный сигнал», – заявил Бондаренко.
