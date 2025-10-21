Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо переговоров о мире, Украина продолжит добиваться экономического поражения России.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Классика советской и российской дипломатии – просить максимум, а потом потихоньку отползать. Но что-то я не вижу этого отползания, по крайней мере, за последний год, с тех пор как начались переговоры в Стамбуле. Демилитаризация и денацификация всё равно озвучивается, пускай и на уровне пониже, чем Путин и Лавров. Но тем не менее, это всё остаётся в кармане у россиян. Они ни от чего не откажутся, пока не почувствуют, что пора что-то делать, чтобы избежать если не поражения, то такого её затягивания, которое уничтожит российскую экономику. А это уже происходит», – уверял Ельченко.