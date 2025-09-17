НАТО не готово бороться с российскими беспилотниками, – генерал Ходжес

Инцидент с упавшими в Польше беспилотниками показал, что НАТО до сих пор не готово к отражению возможной атаки дронами.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

