НАТО не готово бороться с российскими беспилотниками, – генерал Ходжес

Анатолий Лапин.  
17.09.2025 12:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 282
 
Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, НАТО


Инцидент с упавшими в Польше беспилотниками показал, что НАТО до сих пор не готово к отражению возможной атаки дронами.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент с упавшими в Польше беспилотниками показал, что НАТО до сих пор не готово...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Реакция в целом неудовлетворительная. Что русские поняли из этого, так это то, что мы НАТО все еще не готовы к тому, с чем украинцы сталкиваются каждую ночь.

Наш ответ заключался в том, что мы подняли в воздух F-35 и F-16, в то время как в Украине они используют все виды других систем вооружения, гораздо более компактных, для борьбы с беспилотниками.

Это говорит мне о том, что мы все еще не готовы к масштабам скорости и сложности того, с чем сталкиваются украинцы. Надо отдать должное Польше, что ваши пилоты действовали по правилам и могли сразу открыть огонь. Во многих европейских странах это до сих пор не разрешено…

Но эта война длится уже 11 лет, а мы до сих пор не готовы сбивать 19 беспилотников. За все эти годы мы сбили только 3 из 19, так что нет, мы не готовы», – заявил Ходжес.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить