«Никаких территориальных уступок!» – в Киеве угрожают терактами и набегом на Курск и Белгород

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина скорее совершит ещё один рейд в Курскую область, чем добровольно откажется от каких-то своих территорий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Позиция Зеленского – что никаких территориальных уступок со стороны Украины не будет. В самом деле, с какого перепугу мы должны отдавать наши территории, а речь о 20% Донецкой области, только потому, что этого хочет Путин. А Путин не хочет уступить Брянскую, Курскую или Белгородскую области? Или передать нам всю Кубань? Только ситуация на поле боя станет тем фактором, который определит позиции сторон на переговорах», – трещал террорист.

Он признался, что главная задача Украины – это истощать российскую армию и экономику, с чем она «пока справляется».