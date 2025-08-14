Нужно сделать войну модной среди молодёжи – Губарев

Российская молодёжь не интересуется проблемами страны и войны.

Об этом в интервью публицисту Ивану Миронову заявил бывший «народный губернатор Донбасса», волонтер Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужна мобилизация личного состава. Причём, не обязательно насильственно через военкоматы призывать, а нужно поддерживать моду на эту войну. Чтобы по телевизору не армяне шутки шутили, а чтобы рассказали, что мы ввязались в серьёзную историю», – сказал Губарев.

«Как ты предлагаешь сделать войну модной? Протез – это красиво, или что?», – спросил ведущий.

«Типа того, да. У нас молодёжь не интересуется тем, что происходит на войне.  И у меня ощущение, что структуры, которые за это отвечают, они просто бездействуют», – добавил он.

