Падение самолета ставит Украину на растяжку по нескольким направлениям

08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Меры, принятые украинским правительством относительно компании «Международные авиалинии Украины», которой принадлежал разбившийся в Иране Боинг, станут показателем наличия связи между её владельцем, олигархом Игорем Коломойским и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом на своем YouTube-канале заявил бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагедия, которая случилась с Боингом, это большой вызов не для политиков, это вызов для самого государства Украина и государственных институтов, потому что она ставит Украину на растяжку сразу по нескольким направлениям…

Государство должно решить, что делать с Международной авиакомпанией Украины. Это авиакомпания, которая принадлежит группе «Приват», и по состоянию на сегодня она в долгах, как в шелках, но при этом она владеет большинством магистральных направлений по обслуживанию пассажиров, вылетающих и возвращающихся на Украину.

Финансовое состояние компании очень напоминает то, что случилось в свое время с «Аэросвитом». Это еще одна компания, которая принадлежала группе «Приват» и ушла на банкротство, причем ушла достаточно некрасиво, оставив за рубежом большое количество украинцев.

Поэтому что-то делать с МАУ необходимо, но в данном случае национализация не решает проблему, потому что МАУ не владеет самолетами, они находятся в лизинге. То есть получается, что снова таки влияние олигархов на воздушные перевозки.

И учитывая саму фамилия владельца группы «Приват», а это господин Коломойский, учитывая Зеленского, это вызов не только в качестве того, как решить проблему и каким образом её пытаться решать. Это, кроме всего прочего, еще и вызов с точки зрения внутриполитических обвинений, громких лозунгов и тому подобное. Потому что с какой стороны не подойти, хорошего решения с точки зрения рейтингов и того, чтобы все были довольны, не будет», – резюмировал Тышкевич.

Напомним, что вскоре после катастрофы были опубликованы фотографии и видеозапись с места крушения самолета.

Тем временем депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отметил в своем Telegram-канале, что авиакатастрофа украинского лайнера в Иране подозрительно напоминает провокацию с малазийским «Боингом» в Донбассе.