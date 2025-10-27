Персонал F-16 перевели в пехоту, они попали в плен и сдают секреты, – укро-генерал

ВСУ вряд ли дождутся разрекламированные Зе-офисом поставки сотен шведских истребителей «Грифон».

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что-то я не слышал о массовом обучении украинских пилотов на территории Швеции. 150 пилотов еще нужно найти, а с учетом, что на самолет идет, как правило, полтора, а лучше два, то триста пилотов с хорошим английским – где же их столько наплодить?

Даже если мы мобилизуем тех, кто у нас уже давно комиссован, это большая цифра. Для любой страны 300 мотивированных, обученных пилотов – их сначала нужно найти и научить хотя бы летать…

Вы продумайте, что на каждый самолет в среднем идут до 20 специалистов – техников и инженеров, и теперь давайте эту цифру умножим – три тысячи специалистов, которые будут обслуживать это количество самолетов. Где их взять, если у нас часть специалистов авиационных, которые работали на F-16, вывели в пехоту?

Они потом частично погибли, частично попали в плен, а мы удивлялись, откуда идет утечка информации? Так вы сами ее создали, кода отправили специалистов по F-16 воевать в пехоту», – заявил Кривонос.