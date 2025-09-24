«План Б»: Макфол подстрекает Трампа украсть российские деньги

Саммит на Аляске оказался провальным, не оправдав надежд Дональда Трампа, поэтому Вашингтону ничего не остаётся, как перейти к «плану Б».

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS),  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он решил пригласить этого парня и буквально расстелил перед ним красную торговую дорожку, чтобы обращаться с ним, как с высокопоставленным лицом. Это была очень рискованная стратегия, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но она не сработала. Она не привела к результату. Я бы сказал, что сейчас мы отстаем еще больше, чем до саммита на Аляске», – сказал Макфол.

Он считает, что теперь Трамп должен «перейти к плану Б и добавить стратегии элемент принуждения».

«Что касается финансовых санкций, это довольно легко сделать. У нас не так много российских денег, как у европейцев, но, судя по моим разговорам в Европе, они были бы рады, если бы мы, США, передали бы активы российского Центрального банка, которые у нас есть, в украинский фонд восстановления. Мы могли бы просто включить это в сделку. Это было бы выгодно для всех. Трамп бы мог сказать, что мы вложили туда деньги дополнительно. Я просто не вижу обстоятельств, при которых Штаты вернут эти деньги Путину», – сказал Макфол.

