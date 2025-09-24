«План Б»: Макфол подстрекает Трампа украсть российские деньги

Саммит на Аляске оказался провальным, не оправдав надежд Дональда Трампа, поэтому Вашингтону ничего не остаётся, как перейти к «плану Б».

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он решил пригласить этого парня и буквально расстелил перед ним красную торговую дорожку, чтобы обращаться с ним, как с высокопоставленным лицом. Это была очень рискованная стратегия, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но она не сработала. Она не привела к результату. Я бы сказал, что сейчас мы отстаем еще больше, чем до саммита на Аляске», – сказал Макфол.

Он считает, что теперь Трамп должен «перейти к плану Б и добавить стратегии элемент принуждения».