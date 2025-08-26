Поборникам мантры «мы за мир» пришлось измениться с 2022 года – Онуфриенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нейтральная позиция государства в части вовлечения населения в противостояние с Западом ещё с 2014 года привела к тому, что в большинстве своём россияне сталкиваются с реальностью только тогда, когда война приходит непосредственно в их дом.

Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» заявил один из соавторов, участник тех событий, военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне рассказывали ребята, которые 222 [гуманитарных] конвоя отправили из Улан-Удэ на фронт. Все эти годы они ездят на машинах, набитых грузами. В 2022 году нас отказывались ремонтировать в дороге, когда мы ломались, просто на обычных станциях СТО. Было очень трудно отремонтировать машину. Потому что «вы же едете туда, а мы против войны». А вот когда начали бомбить наши города, когда война пришла в наши дома, говорит, мы с 2024 года проблем с ремонтом не испытываем, нас как правило ремонтируют бесплатно», – рассказал Онуфриенко.