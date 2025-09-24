Почему Запад признает Палестину именно сейчас? В чем подвох?

Решение ряда западных стран – Канады, Великобритании, Франции, Бельгии, Люксембурга, Ирландии, Испании, Норвегии, а впоследствии, возможно, и других государств ЕС – официально признать государственность Палестины, стало одним из самых резких дипломатических вызовов Израилю за последние годы. На первый взгляд, это выглядит как долгожданный акт справедливости и поддержки репрессированного народа. Однако, задаваясь вопросом «в чем подвох?», мы приближаемся к пониманию истинных, куда более сложных и даже шкурных мотивов этого шага.

Признание именно сейчас – это не внезапное прозрение, а сумма геополитических, внутренних и стратегических факторов, где показная солидарность соседствует с холодным расчетом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Прежде всего, это – реакция на беспрецедентные по масштабам и жестокости военные операции израильских военных, планомерно стирающих с лица земли Газу под соусом «борьбы с терроризмом». Изображения разнесенных в пыль зданий и гибели мирных жителей вызвали массовые протесты, в Европе особенно среди молодежи и левых партий, поставили правительства этих стран перед необходимостью предпринять видимый жест. Особенно для коалиционных правительств Ирландии и Испании, где левые партии имеют сильные позиции.

И еще. Теряющие единство страны ЕС видят, как Россия и Китай все активнее используют палестинский вопрос для укрепления своих позиций в исламском мире, обвиняя Запад в двойных стандартах. Признавая Палестину, государства ЕС пытаются перехватить инициативу и показать, что «демократический Запад» не монолитен и способен на самостоятельные, критические по отношению к линии Вашингтона решения. Это попытка за мелкий прайс отвоевать моральный авторитет и влияние в регионе, который все больше смотрит на альтернативные центры силы, вроде ШОС и БРИКС.

Великобритания, Франция, Бельгия, в которых стремительно меняется этнический состав в пользу мигрантов из бывших колоний, признанием государства Палестина пытаются умиротворить наглых и прожорливых «понаехав», а заодно заручиться их поддержкой на будущих выборах.

Примечательно, что власти Германии, испытывающей дичайшее давление со стороны мигрантов, демонстративно умыли ручонки, оставшись в обойме «иудохристианских ценностей Трампа», дабы гарантированно не получить в панамку пучок обвинений в антисемитизме и напоминаний в исторической вине в разжигании Холокоста.

Кроме того, Европа боится в случае продолжения карательной операции ЦАХАЛ в Газе получить десятки и сотни тысяч беженцев внутри «райского сада», которые сильнее обкусают и без того тающий на глазах пирог социальной помощи.

И здесь мы подходим к главному «подвоху». Признание палестинского государства по своей сути является декларативным. Страны, только сейчас дозревшие до признания Палестины в границах 1967 года, прекрасно осознают, что эти границы на данный момент не являются реальностью. Они не имеют механизмов принудить Израиль к откату к этим границам. Более того, некоторые ключевые игроки — США, Германия, Япония — остаются в сторонке.

Что это значит на практике? Для Палестины это, безусловно, моральная и дипломатическая победа. Для Израиля — болезненный сигнал. Однако реальное изменение наступит только в том случае, если подобные шаги предпримут основные союзники Израиля, способные оказать на него экономическое и политическое давление.