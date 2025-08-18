Полковник разведки: Запад спас Россию ценой собственной скорой погибели

Максим Столяров.  
18.08.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 817
 
Западное влияние в мире пошло на спад, а российское – в рост.

Об этом на канале «Джентльмены предпочитают» заявил доцент кафедры прикладного анализа факультета политологии МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши противники ждали, пока мы загнёмся. С плохой демографией, с отсутствием роста и так далее, мы потеряли бы и все остатки промышленности.

Но они решили ускорить процесс, надавить, устроили Украину. И Россия проснулась. А когда Россия просыпается, она просыпается надолго, начинается новый цикл.

И мы начинаем вспоминать, что мы великая держава, что надо своим умом жить, что надо наращивать компетенции. И вот мы сейчас из этого состояния летаргического сна активно выходим», – сказал Безруков.

«Они поймут, что вот их было 50 разных стран, и ничего они с нами сделать не смогли, когда мы были слабыми. А сейчас они будут только слабеть, а мы будем только усиливаться.

Запад как часть мировой экономики будет уменьшаться, а БРИКС будет расти. Движение идёт в одну сторону, развернуть его назад нельзя. Мы маленькая страна, а должны стать экономически большой», – подытожил он.

