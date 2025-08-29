Полковник СБУ: Скоро 500 русских БЭКов разнесут весь порт Одессы, это опаснее «Гераней»

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 23:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 211
 
Война, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Первое зафиксированное боевое применение российского морского беспилотника, поразившего украинский корабль разведки «Симферополь», – тревожный сигнал для бандеровского режима.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Первое зафиксированное боевое применение российского морского беспилотника, поразившего украинский корабль разведки «Симферополь», – тревожный...

«Русские быстро учатся, масштабируют. Сухопутная армия уже научилась воевать, теперь научились и на море, начали применять. А ведь БЭК недорого стоит.

Сейчас они штук пятьсот выпустят, и направят на одесский порт. Это не «Калибр», не «Искандер». Пятьсот штук пойдут «москитным флотом» на уничтожение. А где наша защита? Никто ведь об этом не думает», – сказал Стариков.

«А ведь 500 килограмм боевой части – это серьёзно. У «Искандера» всего 150 килограмм. А в БЭК можно и тысячу заложить – это уничтожит весь порт. Об этом надо сейчас думать, а не о том, выпустят ли кого-то за границу. Это самое серьёзное, что сейчас есть, потому что один БЭК стоит не сильно дороже «Гераней», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить