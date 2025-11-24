Польские страдания: Считали себя важным игроком, а Трамп дал понять – всего лишь пешка

К концу четвертого года украинской войны Польша превратилась из важной фигуры в пешку.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в статье, опубликованной Wirtualna Polska пишет известный в Польше философ и католический публицист Томаш Терликовский.

«Когда в 2022 году началась (и обострилась) война, мы были важным участником событий, которые – даже немного превышая наши возможности – фактически повлияли на ход игры… К концу четвёртого года войны мы превратились из важной фигуры в пешку, а возможно, и просто в объект игры, в которой на кону не только свобода Украины, но и наш собственный суверенитет и суверенитет нашей части Европы.

Мирный план администрации Трампа из 28 пунктов недвусмысленно демонстрирует, что США склонны разделять путинское видение мира. Это может означать, что даже если США признают Польшу на своей стороне (разрешив размещение здесь «европейских» самолётов), уже очевидно, что они не предоставляют такого статуса странам Балтии», – причитает автор.

По его словам, в этой картине мира «нет места независимым устремлениям отдельных государств и наций» и международного права для всех.

«Более сильные не только обладают властью делать всё, что угодно, но и получают вознаграждение за свои преступления. Если Pax Americana должен выглядеть именно так, то для полностью суверенной Польши нет места.

Наша страна либо будет полностью зависеть от доброй воли (или её отсутствия) Соединённых Штатов, либо… сдастся — многое указывает на то, что без особого сожаления она сдастся России. Конечно, президент Трамп не будет править вечно, но… если внимательно прислушаться к словам, скажем, его потенциального преемника, Джей Ди Вэнса, то вы обнаружите точно такие же мнения, только лучше выраженные и более глубоко взвешенные. И это действительно смертельно опасно для нашей страны», – страдает поляк.

