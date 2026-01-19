Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Быстрая потеря Гуляйполя обнажила ряд колоссальных проблем, стоящих перед украинской армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в издании Wirtualna Polska пишет польский военный эксперт Славек Загурский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Бои за Гуляйполе в последние два месяца прошлого года и их драматическое завершение являются одним из наиболее острых симптомов более глубоких проблем, стоящих перед ВСУ на южном фронте. Потеря города была вызвана как российскими атаками, так и ошибками украинских войск в подготовке, командовании и разведке. Позорное поражение под Гуляйполе — это лакмусовая бумажка, наглядно демонстрирующая все проблемы, стоящие перед украинской армией на юге», – считает Загурский.

Он сокрушается, что даже переброшенные украинские резервы, включая штурмовые полки, не смогли стабилизировать ситуацию, поскольку имела место «серьезная дезорганизация управления районом».

«Российские войска действовали, обладая численным превосходством и современными средствами разведки, включая активное использование разведывательных беспилотников и самолетов свободного полета, что позволяло быстрее обнаруживать и подавлять опорные пункты», – дает оценку ходу боев за Гуляйполе эксперт.

«Однако вишенкой на торте стало отсутствие координации между силами территориальной обороны и штурмовыми отрядами, а также взаимные обвинения в низком моральном духе и ненадлежащем исполнении обязанностей», – описывает грызню в рядах ВСУ автор.

Он добавил, что к концу декабря украинские силы контролировали лишь западные окраины Гуляйполя, а к январю 2026 года стало ясно, что город потерян.

«Русские не только захватили город, но и создали постоянный плацдарм на его западном берегу, увеличив угрозу украинским позициям вдоль всей линии фронта», – резюмирует Загурский, тем самым опровергая заявления киевского официоза о сохранении позиций в городе.

Что интересно, ранее он в своих публикациях характеризовал ВС РФ как «рассадник дилетантов, невежд и бездарей».