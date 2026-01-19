«Внутренняя «вата» и 40% Медведчука!» – на Украине раскрыли очередной «хитрый план» Путина
Зеленский рискует попасть в русскую ловушку, согласившись с проведением выборов и разрешив электронное голосование – ведь в этом случае миллионы живущих в России украинских граждан приведут в Верховную раду пророссийскую партию.
Об этом в эфире видеоблога заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин говорит: «Окей, но у меня есть 8-10 миллионов украинских граждан, которые хотят также голосовать электронно». И тут Зеленский открыл ящик Пандоры, в который и угодил первым.
Это страшная ловушка, потому что, если он не позволяет 10 миллионам украинцев голосовать с территории России электронно, то Путин не признает выборы.
А если он позволяет, то Медведчук получит, ну, процентов 40 украинских голосов. Почему?
Потому что на сегодняшний день на Украине на участки, по мнению серьезных социологов, придут не более 10 миллионов. Еще 8 млн проживает за границей, значит, из них совершеннолетних – это где-то пять, электронно могут проголосовать в лучшем случае два. А у Путина – десять. Ну всё.
30-40 процентов партии Медведчука плюс внутренняя «вата», она же никуда не делась. Ты понимаешь, к чему идут игрища с электронным голосованием Зеленского?
Путин может остановиться лишь тогда, когда он достигает из своей цели – полного контроля над Украиной. Если ему позволят электронное голосование, то он полностью будет контролировать Украину. Причем это то, о чем когда-то говорил Медведчук. Право вето на внешнюю политику, референдум. И у него есть 10 миллионов, электронно. А тут «пятая колонна». В сумме очень серьезная цифра нарисуется», – переживает Луценко.
