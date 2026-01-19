Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский рискует попасть в русскую ловушку, согласившись с проведением выборов и разрешив электронное голосование – ведь в этом случае миллионы живущих в России украинских граждан приведут в Верховную раду пророссийскую партию.

Об этом в эфире видеоблога заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

